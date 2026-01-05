İzmir'de feci kaza! Henüz 26 yaşındaydı
İzmir’de çevreyolunda meydana gelen kazada emniyet şeridinde park halinde bulunan kamyona çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
İzmir’in Bornova ilçesinde, çevreyolu Bornova istikameti Işıkkent Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada 26 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ömer Lütfi Tekin hayatını kaybetti.
Kaza, bugün öğle saatlerinde, Çevreyolu Bornova istikameti Işıkkent kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ömer Lütfi Tekin'in (26) kullandığı motosiklet, sürücüsü S.D. (29) tarafından emniyet şeridinde park halinde olan kamyona arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Tekin, kanlar içinde yere savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyon sürücüsü S.D. gözaltına alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.