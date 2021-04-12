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Yerel İzmir'de feci kaza: 3 ölü 4 yaralı
Yerel

İzmir'de feci kaza: 3 ölü 4 yaralı

İzmir'de süt kamyonu ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 16:29:00 -
İzmir'de feci kaza: 3 ölü 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, İzmir'in Bergama ilçesi, Bölcek Kavşağı’nda meydana geldi. Murat T. idaresindeki 45 DM 958 plakalı süt kamyonu, Bergama-Göçbeyli kara yolunda seyir halindeydi. İddialara göre, bu sırada, Uğur B. idaresindeki 35 ARV 46 plakalı marka hafif ticari araç anide ana yola çıktı ve kavşakta kamyonla çarpıştı.

Meydana gelen kazada tam bir can pazarı yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini, sürücü dahil 4 kişinin ağır yaralandığını tespit etti. Kamyonun sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon sürücüsü Murat T. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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