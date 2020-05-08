İzmir'de "evde bakım" için hazırlanan AB projesine onay

İZMİR (AA) - Avrupa Komisyonunun faaliyetleri kapsamında İzmir Valiliği Koordinatörlüğünde hazırlanan "Evde Bakım Sektöründe Düşük Beceri ve Nitelikli Yetişkinlerin İstihdamının Güçlendirilmesi" adlı proje, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, evde bakım sektörüne yönelik hazırlanan proje Türkiye, Portekiz, Avusturya ve Polonya'nın yer aldığı dört ülkeden altı ortak kurum ile yürütülecek.

Avrupa Komisyonunun Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklıklar faaliyeti kapsamında 2019 yılı teklif çağrısı döneminde hazırlanarak kabul edilen proje, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gibi salgınlarda evde bakım alanında toplum ihtiyaçlarını destekleyecek.

Temel amacı, "evde bakım sektöründe çalışabilmek için gerekli beceri ve yeterlilikleri belirleyip alan ile ilgili müfredat, portal ve iş arama ağlarının geliştirilmesi, düşük nitelik ve beceri düzeyindeki yetişkinlerin evde bakım sektöründe istihdam edilebilirliklerinin güçlendirilmesi" olarak belirlenen proje, 3 aşamadan oluşacak.

Çalışma kapsamında, beceri ve yeterliliklerin belirlenmesi el kitabı hazırlanacak, eğitim müfredatı geliştirilecek ve iş eşleştirme platformu oluşturulacak.

Kovid-19 salgını gibi dönemlerde artan ihtiyaçlara ilişkin projenin evde bakım hizmetlerinin koordinasyonu konusunda rehber olması amaçlanıyor.





