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Aktüel İzmir'de eski eşinin arkadaşını vuran bir kişi intihar etti
Aktüel

İzmir'de eski eşinin arkadaşını vuran bir kişi intihar etti

Yeniakit Publisher
2020-11-13 01:05:27 -
İzmir'de eski eşinin arkadaşını vuran bir kişi intihar etti

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde eski eşinin arkadaşını tabancayla öldüren bir kişi hayatına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Ege Caddesi'nde bir otele oğlu ile birlikte yerleşen Fatih Narin'i (46), boşandığı eşi Olena N. (38) ve yanında bulunan arkadaşı Hasan Yavuz (51) ziyarete geldi.

Otelin lobi kısmında bir süre oturduktan sonra Fatih Narin ile Hasan Yavuz yan tarafta bulunan otoparka geçerek tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Narin, yanında bulunan tabanca ile Yavuz’a ateş ettikten sonra aynı tabancayla hayatına son verdi.

Silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerini aradı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatih Narin ve Hasan Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olena N. ve oğlu, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.









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