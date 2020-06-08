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Aktüel

İzmir'de eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-08 19:53:23 -
İzmir'de eşini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldüren kişi tutuklandı.

Dedebaşı Mahallesi 6118 Sokak'ta eşi Güler A'yı (54) bıçakla öldüren İ.A'nın (60) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

İ.A'nın ifadesinde, cinayeti, eşiyle tartıştıkları sırada bir anlık kızgınlıkla işlediğini söylediği öğrenildi.

Dedebaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde İ.A, tartıştığı eşi Güler A'yı çeşitli yerlerinden bıçaklamıştı. Güler A, olay yerinde hayatını kaybetmiş, İ.A. teslim olmuştu.

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