Engelli sağlık raporu veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Peki, İzmir'de engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

Engelli sağlık raporu veren hastaneler nasıl belirlenir?

Söz konusu hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyor. Engelli sağlık raporu veren hastanelerin zaruri tüm malzeme ve materyallere sahip olması gerekiyor. Kriterler belirlenirken hastanın A'dan Z'ye tüm sağlık kontrollerinin yapılabileceği ortamın mevcut olmasına dikkat ediliyor.

Randevu nasıl alınır?

Engelli sağlık raporu vermeye yetkili hastaneler randevu ile hizmet veriyor. Bunun için ALO 182’den randevu almak gerekiyor. Ancak aldığınız randevunun kurul gününe denk gelmesi önemli. Şayet muayeneler gerçekleştikten sonra kurul gününe uzun bir zaman varsa; yeniden hastaneye gitmeniz gerekecektir. Hastanelerde haftada iki kez kurul toplanmaktadır. Gideceğiniz hastanede kurul toplantısının hangi günlerde gerçekleşeceğini söz konusu hastaneyi arayarak öğrenebilirsiniz.

Engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?

İşte, İzmir’de engelli sağlık raporu veren hastaneler:

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HAKEM HASTANE LİSTESİ

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Karşıyaka Devlet Hastanesi

Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Urla Devlet Hastanesi

Aliağa Devlet Hastanesi

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi

Ödemiş Devlet Hastanesi

Bayındır Devlet Hastanesi

Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve

İzmir Foça Devlet Hastanesi

Menemen Devlet Hastanesi

Seferihisar Nejat Hepkon Devlet Hastanesi

Tire Devlet Hastanesi

M. Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

MSB Güzelyalı Asker Hastanesi

MSB İzmir Asker Hastanesi

Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Hastanesi