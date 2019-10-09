İzmir'de engelli sağlık raporu veren hastaneler
Engelli sağlık raporu veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Peki, İzmir'de engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?09 Ekim 2019 Çarşamba 12:02
Engelli sağlık raporu veren hastaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. Peki, İzmir'de engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?
Engelli sağlık raporu veren hastaneler nasıl belirlenir?
Söz konusu hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyor. Engelli sağlık raporu veren hastanelerin zaruri tüm malzeme ve materyallere sahip olması gerekiyor. Kriterler belirlenirken hastanın A'dan Z'ye tüm sağlık kontrollerinin yapılabileceği ortamın mevcut olmasına dikkat ediliyor.
Randevu nasıl alınır?
Engelli sağlık raporu vermeye yetkili hastaneler randevu ile hizmet veriyor. Bunun için ALO 182’den randevu almak gerekiyor. Ancak aldığınız randevunun kurul gününe denk gelmesi önemli. Şayet muayeneler gerçekleştikten sonra kurul gününe uzun bir zaman varsa; yeniden hastaneye gitmeniz gerekecektir. Hastanelerde haftada iki kez kurul toplanmaktadır. Gideceğiniz hastanede kurul toplantısının hangi günlerde gerçekleşeceğini söz konusu hastaneyi arayarak öğrenebilirsiniz.
Engelli sağlık raporu veren hastaneler hangileri?
İşte, İzmir’de engelli sağlık raporu veren hastaneler:
ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HAKEM HASTANE LİSTESİ
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Karşıyaka Devlet Hastanesi
Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Urla Devlet Hastanesi
Aliağa Devlet Hastanesi
Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi
Ödemiş Devlet Hastanesi
Bayındır Devlet Hastanesi
Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi
Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi
Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve
İzmir Foça Devlet Hastanesi
Menemen Devlet Hastanesi
Seferihisar Nejat Hepkon Devlet Hastanesi
Tire Devlet Hastanesi
M. Enver Şenerdem Torbalı Devlet Hastanesi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
MSB Güzelyalı Asker Hastanesi
MSB İzmir Asker Hastanesi
Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama ve Araştırma Hastanesi
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