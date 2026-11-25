İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 38 kişi yakayı ele verdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir’in Urla ilçesinde düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 37 göçmen yakalanırken, kaçakçılık yaptığı öne sürülen 1 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün İzmir-Çeşme Otoyolu Zeytinler mevkisinde denetleme ve kontrol faaliyeti sırasında seyir halindeki bir minibüsün yere fazla yakın olması nedeniyle ağırlığından şüphelenerek durdurdu.
Minibüsteki 37 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.