Yerel

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu

Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda 4’ü çocuk 27 düzensiz göçmen ile 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde 4'ü çocuk 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kara üzerinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 4'ü çocuk 27 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltındaki 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

