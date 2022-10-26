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Yerel İzmir'de düzensiz göçmen operasyonları
Yerel

İzmir'de düzensiz göçmen operasyonları

İzmir’in Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarılırken, Menderes açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 07:02:00 -
İzmir'de düzensiz göçmen operasyonları


Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Kasım’da Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiklerini tespit ettikleri lastik ve can salı içerisindeki 30 düzensiz göçmeni kurtardı. Aynı tarihte Menderes ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bot içerisindeki 28 göçmen de yakalandı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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