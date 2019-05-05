İzmir'de duygu dolu anlar! Sural unutulmadı
Süper Lig'in 31. haftasından oynanan Göztepe-Antalyaspor maçında konuk ekibin gol sevincinde Celutska, Sural'ın formasını açtı.05 Mayıs 2019 Pazar 17:53
Süper Lig'de oynanan Göztepe - Antalyaspor karşılaşmasında duygusal bir an yaşandı. Antalyaspor'da Mevlüt Erdinç'in attığı golün ardından hayatını kaybeden Çekyalı oyuncu Josef Sural unutulmadı.
Josef Sural'ın milli takımdan arkadaşı Celutska, gol sevincinde Sural'ın formasını açtı ve Bornova İlçe Stadı'nda duygusal anlar yaşandı
Antalyaspor'un Twitter hesabından da şu anons yapıldı; "Takımımıza eşitliği getiren golün adı 90 numaralı formasıyla #JosefSural"
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