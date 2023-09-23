İzmir'de düğünde silahlı kavga: Gözaltılar var
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.
Kavga, Kayaköy Mahallesi'ndeki düğün salonunun bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İki grup arasında çıkan kavgada silah ve bıçak kullanıldı.
Kavgada H.G. ve H.K. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kavgayla ilgili jandarma 3 şüpheliyi gözaltına aldı. (İLKHA)
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