İzmir'de dolmuş ücretlerine zam!
İzmir'de minibüs ücretlerine zam geldi. İzmir'de gelen zamla birlikte minibüste en düşük indi-bindi ücreti 4 liradan 5 liraya yükseltildi.
Son dakika haberi: İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam geldi. Minibüs ücretlerine yapılan zam ile ilgili olarak İzmir Minibüsçüler Odası Başkan Vekili Kader Atlı'dan açıklama geldi.
Yeni tarife açıklandı
Atlı, daha önce alınan 1 TL’lik zam kararının bugünden itibaren geçerli olacağını ve yeni tarife ile birlikte indi-bindi ücretinin 4 liradan 5 liraya yükseldiğini açıkladı.