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Yerel İzmir'de dolmuş ücretlerine zam!
Yerel

İzmir'de dolmuş ücretlerine zam!

İzmir'de minibüs ücretlerine zam geldi. İzmir'de gelen zamla birlikte minibüste en düşük indi-bindi ücreti 4 liradan 5 liraya yükseltildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 17:55:00 -
İzmir'de dolmuş ücretlerine zam!

Son dakika haberi: İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam geldi. Minibüs ücretlerine yapılan zam ile ilgili olarak İzmir Minibüsçüler Odası Başkan Vekili Kader Atlı'dan açıklama geldi.

Yeni tarife açıklandı

Atlı, daha önce alınan 1 TL’lik zam kararının bugünden itibaren geçerli olacağını ve yeni tarife ile birlikte indi-bindi ücretinin 4 liradan 5 liraya yükseldiğini açıkladı.

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