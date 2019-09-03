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İzmir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

03 Eylül 2019 Salı 03:37
İzmir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Cevizalan Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan 59 yaşındaki Necati Çiftçi'nin kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Çiftçi'nin devrilen traktörün altında kaldığını gören yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Necati Çiftçi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çiftçi'nin cenazesi, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 03:37
  1. kaza
  2. Ödemiş
  3. traktör

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