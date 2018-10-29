İzmir'de devasa vinç 8 saatte 600 metre taşındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan 90 metre yüksekliğinde ve 2 bin ton ağırlığındaki liman konteyner vinci, 8 saatte 600 metre taşındı.

Aliağa'da bulunan özel bir limana yurt dışından gelen vincin parçaları burada birleştirildi.

İşlemin ardından 90 metre yüksekliğe, 2 bin ton ağırlığa, 15 metre ayak açıklığına ulaşan vinç, taşıma işlemi için birbirine entegre 3 modüler dorseye yüklendi.

Üzerinde 76 dingil ve her dingilde 8 tekerlek bulunan dorselerle vinci taşıma işlemi sabahın erken saatlerinde başladı.

Yaklaşık 8 saatte 600 metre yol alan vinç, yarın sabah denizdeki dubaya yüklenecek.

Vinç daha sonra römorklarla denizden özel bir limana taşınacak.



"Her şey hesapladığımız gibi gitti"

Vincin taşıma işini yapan Hareket Taşımacılığı İzmir Bölge Müdürü Levent Çağkan Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vincin ayak açıklığının dar olmasından dolayı ağırlık merkezindeki dengesizliğin işlerini bir kat daha zorlaştırdığını belirtti.

Vinci taşımanın büyük bir başarı olduğunu anlatan Özkan, dorselerin üzerinde 600'den fazla tekerleğin bulunduğuna işaret etti.

Vincin geldikten sonra 3 ayda birleştirildiğini ifade eden Özkan, "Şimdide artık gemi ve duba üzerinde çekilerek satın alanlara teslim süresine girdik. Taşıma operasyonu yaklaşık 8 saat sürdü. Mesafesi 600 metre civarındaydı. Yarın duba üzerine vincimizi bindireceğiz. Ertesi gün de sabah erkenden römorklar ile çekilip, satın alan limana teslimatını gerçekleştireceğiz. Bu vincin taşınmasında yaklaşık 30 kişi çalıştı. Mühendislerimiz iş güvenliği uzmanlarımız ve makineci arkadaşlarımızın tamamen bir ekip çalışması ile başardık. Riskli bir işti. Masa başında bu işin çalışmalarını ve simülasyonlarını gerçekleştirdik. Bütün aracın yönelim açılarını yaşayacağımız tüm sıkıntıları daha önceden hesapladık. Hesapladığımız şekilde de gitti." diye konuştu.