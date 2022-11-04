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Gündem İzmir'de depremin ardından rakı skandalı! Yaptığı şey akıl almaz
Gündem

İzmir'de depremin ardından rakı skandalı! Yaptığı şey akıl almaz

İzmir gece yarısı 4.9'luk depremle sarsıldı. Vatandaş panikle uyanıp sokağa kaçtı. Bir kişi ise, sokağa çıkanlara rakı ikram ederek büyük bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 11:06:00 -
İzmir'de depremin ardından rakı skandalı! Yaptığı şey akıl almaz

İzmir gece yarısı 4.9'luk depremle yataktan fırladı. Vatandaş panikle sokağa çıktı. Bazıları balkon ve pencerelerden atlayarak yaralandı, bir caminin mirasesi yıkıldı.

Vatandaş panikle artçı depremlerin bitmesini beklerken, akıl almaz bir skandal yaşandı. İzmir'de bir vatandaş, deprem sonrası sokağa inen komşularına rakı ikram etti. Söz konusu olay "Yuh artık" dedirtti.

 

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