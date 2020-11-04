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Aktüel İzmir'de depremden hasar gören evlerden konut sahipleri eşyalarını çıkartıyor
Aktüel

İzmir'de depremden hasar gören evlerden konut sahipleri eşyalarını çıkartıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:57:50 -
İzmir'de depremden hasar gören evlerden konut sahipleri eşyalarını çıkartıyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremden etkilenen hasarlı binalarda yaşayan vatandaşların eşyalarını almaları için 1 saatlik süre verildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar alan binalarda yaşayan bazı vatandaşlar evlerine geldi.

Yıkılan Rızabey Apartmanı yakınındaki binalardan eşyalarını çıkarmak için gelenler, kontrollü şekilde evlerine girdi.

Binalara çok sayıda nakliye asansörleri kuruldu. Ziynet eşyalarının yanı sıra bazı kişilerin mobilya ve beyaz eşyalarını taşıması dikkati çekti.

Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Hayatibey Apartmanına gelen Zeynep Sedef Dönmez, AA muhabirine, yaşadığı evde ciddi hasar olduğunu söyledi.

Eşyaların çıkartılması için geldiğini anlatan Dönmez, "Eşyaların taşınması için 1 saat süre verdiler. Yük asansörüyle sırayla herkes eşyalarını indiriyor. İlk başta önemli, ziynet eşyaları alınması söylenmişti. İnsanlarımız o kadar bilinçsiz ki çamaşır ve bulaşık makinesi ve klimalarını çıkartanlar var. Bunlar taşınırken apartman sallandı. Binalar sağlam değil, kaymalar var. Bu üç bina için acil yıkım kararı var. Ağır tehlike içermeyen eşyaların çıkarılması gerekiyor." sözlerine yer verdi.

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