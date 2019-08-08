İzmir’de deprem son dakika kaç şiddetinde son depremler 8 Ağustos 2019 İzmir depremi

Son depremler vatandaşları iyice korkutmaya başladı. İzmir'de son dakika deprem! İzmir'de şiddetli deprem meydana geldi. Peki İzmir’de deprem son dakika kaç şiddetinde?

İzmir'de son dakika meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İzmir merkezli olduğu söylenen deprem ile ilgili yetkililer şiddetin 4,3 civarında ve yer altının yaklaşık 12 km altında olduğunu ifade ediyorlar. Bu son dakika meydana gelen deprem ile ilgili açıklama yapan vatandaşlar, diğer depremlere göre daha şiddetli hissedildiğini belirtiliyor. İzmir Seferhisar açıklarında meydana gelen depremin şiddeti ile ilgili açıklama yapan AFAD ekipleri, 4,3 şiddetinde olduğunu söyledi.

Son depremler Kandilli Rasathanesi