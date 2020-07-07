İzmir'de deprem mi oldu?
İzmir'de deprem mi oldu? İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de hissedilen sarsıntının ardından binlerce kişi "Deprem mi oldu?" , "Deprem kaç şiddetinde oldu?" şeklinde araştırma yapıyor. Güncel ve son dakika bilgilerini paylaşan Kandilli Rasathanesi Deprem Değerlendirme Merkezine göre İzmir'de şiddetle hissedilen bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi olarak görülen depremin şiddeti kaç? Deprem saat kaçta oldu? 7 Temmuz güncel, son dakika depremleri ve detayları...
Ege Denizinin İzmir açıklarında saat 18.19'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 18.09 km derinliğinde oldupu belirtilen depremde can ve mal kaybının olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi yer amıyor.
Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem Değerlendirme Merkezi Sonuçları
İzmir'in İlçeleri
- Aliağa
- Balçova
- Bayındır
- Bayraklı
- Bergama
- Beydağ
- Bornova
- Buca
- Çeşme
- Çiğli
- Dikili
- Foça
- Gaziemir
- Güzelbahçe
- Karabağlar
- Karaburun
- Karşıyaka
- Kemalpaşa
- Kınık
- Kiraz
- Konak
- Menderes
- Menemen
- Narlıdere
- Ödemiş
- Seferihisar
- Selçuk
- Tire
- Torbalı
- Urla