İzmir'de deprem mi oldu? İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de hissedilen sarsıntının ardından binlerce kişi "Deprem mi oldu?" , "Deprem kaç şiddetinde oldu?" şeklinde araştırma yapıyor. Güncel ve son dakika bilgilerini paylaşan Kandilli Rasathanesi Deprem Değerlendirme Merkezine göre İzmir'de şiddetle hissedilen bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi olarak görülen depremin şiddeti kaç? Deprem saat kaçta oldu? 7 Temmuz güncel, son dakika depremleri ve detayları...