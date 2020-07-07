  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

İzmir'de deprem mi oldu?

İzmir'de deprem mi oldu? İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de hissedilen sarsıntının ardından binlerce kişi "Deprem mi oldu?" , "Deprem kaç şiddetinde oldu?" şeklinde araştırma yapıyor. Güncel ve son dakika bilgilerini paylaşan Kandilli Rasathanesi Deprem Değerlendirme Merkezine göre İzmir'de şiddetle hissedilen bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi olarak görülen depremin şiddeti kaç? Deprem saat kaçta oldu? 7 Temmuz güncel, son dakika depremleri ve detayları...

Yeniakit Publisher
2020-07-07 18:58:00 -
İzmir'de deprem mi oldu?

Ege Denizinin İzmir açıklarında saat 18.19'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 18.09 km derinliğinde oldupu belirtilen depremde can ve mal kaybının olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi yer amıyor.

Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem Değerlendirme Merkezi Sonuçları

İzmir'in İlçeleri

  • Aliağa
  • Balçova
  • Bayındır
  • Bayraklı
  • Bergama
  • Beydağ
  • Bornova
  • Buca
  • Çeşme
  • Çiğli
  • Dikili
  • Foça
  • Gaziemir
  • Güzelbahçe
  • Karabağlar
  • Karaburun
  • Karşıyaka
  • Kemalpaşa
  • Kınık
  • Kiraz
  • Konak
  • Menderes
  • Menemen
  • Narlıdere
  • Ödemiş
  • Seferihisar
  • Selçuk
  • Tire
  • Torbalı
  • Urla
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı