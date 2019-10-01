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İzmir’de deprem mi olacak?

Son dakika deprem haberleri araştırılıyor. 26 Eylül’de İstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul’da büyük deprem olacak mı? Deprem ne zaman olacak? Sorularının cevabını araştırırken, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan’dan son dakika deprem uyarısı İstanbul’dan ziyade İzmir için yaptı. Peki İzmir’de deprem mi olacak? İzmir’de kaç büyüklüğünde deprem olur? İzmir'de kaç şiddetinde deprem olur? Son İzmir depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

01 Ekim 2019 Salı 12:17
İzmir’de deprem mi olacak?

Son dakika deprem haberleri araştırılıyor. 26 Eylül’de İstanbul Silivri’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul’da büyük deprem olacak mı? Deprem ne zaman olacak? Sorularının cevabını araştırırken, Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan’dan son dakika deprem uyarısı İstanbul’dan ziyade İzmir için yaptı. Peki İzmir’de deprem mi olacak? İzmir’de kaç büyüklüğünde deprem olur? Son İzmir depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu?

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, İzmir için önemli bir uyarı yaptı. güncel, aktif, diri fay denilen deprem üreten fayların İzmir için büyük bir deprem riskini oluşturduğunu vurgulayan Murathan, "İzmir’de 7,0 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay hattımız var" uyarısında bulundu. Murathan olası İzmir depremine ilişkin şunları söyledi: "İstanbul’da deprem üretme potansiyeli olan şimdi tek bir fay hattımız var Kuzey Anadolu Fay Hattı. Bunun İstanbul segmenti. İzmir’de 7,0 büyüklüğünde deprem üretebilecek 13 fay hattımız var. Bunlar güncel, aktif, diri fay dediğimiz deprem üreten faylar. İzmir aslında tektonik bir kent yani bir fay kenti. İzmir’de 13 fayın önemli bir kesimi kent yerleşiminin içinden geçiyor"

Son İzmir depremi ne zaman oldu?

İzmir’de son deprem 8 Ağustos’ta richter ölçeğine 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssü İzmir olarak saptadığı deprem, birçok çevre illerde de hissedilmişti. Ege'de 12 Haziran 2017’de  meydana gelen deprem halkı sokağa dökmüştü. Ege'de 6.3 büyüklüğündeki deprem İstanbul'dan da hissedilmişti. Depremin büyüklüğünün 6,3 olduğu, yerin 10 km derinliğinde gerçekleştiği belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 12:17
  1. İstanbul
  2. İzmir’de deprem mi olacak?
  3. Son İzmir depremi ne zaman oldu?
  4. İzmir’de kaç büyüklüğünde deprem olur?
  5. İzmir’de kaç büyüklüğünde deprem olacak?

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