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Aktüel

İzmir'de denizde kaybolan gencin cesedi Sisam Adası kıyısında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-07 12:43:18 -
İzmir'de denizde kaybolan gencin cesedi Sisam Adası kıyısında bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedi, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Sisam Adası kıyısında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yunan sahil güvenlik ekipleri, dün Sisam Adası kıyısında bir ceset buldu.

Türk makamlarıyla kurulan temasın ardından cesedin, Seferihisar'da 2 Ağustos'ta denize girdikten sonra kaybolan 22 yaşındaki Efekan Dinçer'e ait olabileceği değerlendirildi.

Ailesi, fotoğraflar üzerinden cesedin Dinçer'e ait olduğunu teşhis etti.

Cesedin bugün Seferihisar Limanı'na getirilmesi bekleniyor.

Baba Abdullah Dinçer, AA muhabirine, arkadaşlarıyla denize giren oğullarının şişme yatakla açılarak kaybolduğunu, arama çalışmasına rağmen izine rastlanamadığını söyledi.

Dinçer, "Dün gece haber gelince oğlumuz bulundu diye çok sevindik ancak hevesimiz kursağımızda kaldı." dedi.



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