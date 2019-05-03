İzmir’de dehşet cinayet! Boğazından bıçaklandı İzmir’de, tartışma esnasında boğazından bıçaklanan kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından boğazından bıçaklanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen Mehmet Bilgin Zebil ile İ.B. İnönü Mahallesi 9 Eylül Caddesi'nde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B, Zebil'i boğazından bıçaklayıp kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zebil, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zebil'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor Öte yandan, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanan İ.B, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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