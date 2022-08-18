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Gündem İzmir'de damat dehşet saçtı: Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürdü, 2 baldızını yaraladı
Gündem

İzmir'de damat dehşet saçtı: Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürdü, 2 baldızını yaraladı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde kayınpederinin evine balkondan tırmanarak giren şahıs, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini tabancayla ateş açması sonucu öldürdü, iki baldızını da aynı silahla yaraladı. 3 çocuğunu da evden alarak kaçan şahıs, bir süre sonra yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 12:35:00 -
İzmir'de damat dehşet saçtı: Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürdü, 2 baldızını yaraladı

Olay, saat 07.30 sıralarında Gülyaka Mahallesi 3030 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın 1'inci katındaki daireye balkondan tırmanarak çıkan Recep U., yanında getirdiği tabancayla boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu (32), kayınpederi Şemsettin Çelik (61) ile 2 baldızına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Berivan Uslu ile Şemsettin Çelik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı durumdaki baldızlar G.Ç., ile Ş.Ç., sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden baba ile kızının cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 çocuğunu alıp kaçtı

Korkunç olayı gerçekleştiren Recep U., olayın ardından 3 çocuğunu da alarak hızla kaçtı. Kaçan zanlı, bir süre sonra polis ekiplerince Buca ilçesinde yakalanırken, şüphelinin yanında çocuklarının bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi

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Yorumlar

Leyl....

Sizce bu vatandasin etnik kokeni neresi, silahlar balkonda tirmaniyor Kommando musun efendi? Idam geri gelmelidir.. Oyuncagi elinden alinan $imarik cocuk gibi sucsuz insanlari oldurmus.. O baba evladini senin serrinden korumak icin tekrar, torun lariyla kolkanat altina almis dir.. Biri dizi istemiyor ise, siz hic istemeyin! Rezil herif...
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