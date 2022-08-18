İzmir'de damat dehşet saçtı: Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldürdü, 2 baldızını yaraladı

Olay, saat 07.30 sıralarında Gülyaka Mahallesi 3030 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın 1'inci katındaki daireye balkondan tırmanarak çıkan Recep U., yanında getirdiği tabancayla boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu (32), kayınpederi Şemsettin Çelik (61) ile 2 baldızına ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Berivan Uslu ile Şemsettin Çelik'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yaralı durumdaki baldızlar G.Ç., ile Ş.Ç., sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden baba ile kızının cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 çocuğunu alıp kaçtı

Korkunç olayı gerçekleştiren Recep U., olayın ardından 3 çocuğunu da alarak hızla kaçtı. Kaçan zanlı, bir süre sonra polis ekiplerince Buca ilçesinde yakalanırken, şüphelinin yanında çocuklarının bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi