  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir'de çöplükte çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Aktüel

İzmir'de çöplükte çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-05 20:15:44 -
İzmir'de çöplükte çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

İZMİR - İzmir'in Kınık ilçesinde çöplükte çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Kınık Yayakent çöplüğünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 11 arazöz, 60 yangın söndürme ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına köylüler ve jandarma ekipleri de katıldı. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 3 hektar makilik alan ile yaklaşık 500 metrekare ormanlık alan zarar görürken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa'nın gönderdiği uçak gemisiyle ilgili bomba açıklama: Hayat şansı vermiyorum
Gündem

Fransa'nın gönderdiği uçak gemisiyle ilgili bomba açıklama: Hayat şansı vermiyorum

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Fransa'nın Doğu Akdeniz'e gönderdiği Charles De Gaulle uçak gemisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. G..
Yunanistan’a ters köşe! Rus Büyükelçiliği’nden beklenmedik Türkiye cevabı
Dünya

Yunanistan’a ters köşe! Rus Büyükelçiliği’nden beklenmedik Türkiye cevabı

Türkiye’nin NAVTEX ilan etmesi sonrası kuduran Yunan yorumculara bir darbede Rusya’nın Atina Büyükelçiliği’nden geldi.
Yunan savaş gemisi bölgede harekete geçti!
Dünya

Yunan savaş gemisi bölgede harekete geçti!

Yunanistan, Meis adası ve çevresinde yeni provokasyonlara imza atıyor. Biraz önce bölgeden gelen görüntülerde Yunan hücumbotlarının devriye ..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı