İzmir'de cinnet getiren kişi kardeşlerini rehin aldı

İzmir'de cinnet getiren kişi kardeşlerini rehin aldı07 Eylül 2019 Cumartesi 18:31
İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde cinnet getiren kişi kardeşlerini bıçakla rehin aldı.
Alınan bilgiye göre, Konak 2464 Sokak'ta yaşayan Pakize B. (16) cinnet getirerek önce ablası Hanife B'yi darbetti. Sonrasında bıçakla evde bulunan down sendromlu kardeşi Hünkar B. ve Ezel B.'yi rehin aldı.
Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Odasının kapısını kilitleyerek içeriye kimsenin girmesine izin vermeyen Pakize B. polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu elindeki bıçağı bıraktı.
Pakize B. ve kardeşleri, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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