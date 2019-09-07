0553 313 94 23

İzmir'de cinnet getiren kişi kardeşlerini rehin aldı

07 Eylül 2019 Cumartesi 18:31
İzmir'de cinnet getiren kişi kardeşlerini rehin aldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde cinnet getiren kişi kardeşlerini bıçakla rehin aldı.

Alınan bilgiye göre, Konak 2464 Sokak'ta yaşayan Pakize B. (16) cinnet getirerek önce ablası Hanife B'yi darbetti. Sonrasında bıçakla evde bulunan down sendromlu kardeşi Hünkar B. ve Ezel B.'yi rehin aldı.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Odasının kapısını kilitleyerek içeriye kimsenin girmesine izin vermeyen Pakize B. polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu elindeki bıçağı bıraktı.

Pakize B. ve kardeşleri, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:31
  1. İzmir
  2. Konak
  3. rehin aldı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Hazırlık maçı
    1. Futbol: Hazırlık maçı
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdi:..
    3. TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 0 -..
    4. Datça’da 28 göçmen yakalandı
    5. İşsizlik parası nereye yatıyor?
    6. Futbol: Toplu sonuç
    7. Seyir halinde alev alan otobüste hasar..
    8. Teröristler sınırdaki bez parçalarını..
    9. Muğla'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
    10. Muğla’da binlerce bal arısı telef..
    11. Beşiktaş, hazırlık maçında..
    12. Kadınlar Voleybol Avrupa..
    13. Şehit Özel Harekat Müdürü memleketine..
    14. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    15. Diş eti iltihabı nedir? Diş eti..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de
    17. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:..
    18. Erzincanspor kendi evinde Karbel..
    19. İşsizlik parasını nereden alabilirim?
    20. Türkiye'den ABD'ye "güvenli bölge"..
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük şok!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Süleyman Soylu’ya Yenikapı çağrısı: İmamoğlu’ndan önce siz yapın!
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Optimar Araştırma'dan kayyım yorumu: İBB'de kayyım atanmaz ama Süleyman Soylu'nun dedikleri...
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması
    Soylu'dan İstanbul'a kayyım açıklaması

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim