İzmir'de CHP’nin 'engelleniyoruz' algısı resmen çöktü!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cemil Tugay ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin “hükümet tarafından engelleniyoruz” açıklamalarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden geçen 38 milyon euroluk kredi yetkisini örnek göstererek yanıt verdi.

Saygılı, İzmir'in kronikleşen sorunları üzerinden sert eleştirilerde bulunarak, "Yıllardır aynı mazeretlerin arkasına sığınarak İzmir'i çözümsüzlüğe mahkûm eden CHP'nin; körfezin kokusunu, kilitlenen trafiği, köstebek yuvasına dönen yolları unutturmak için sürekli polemik üretmesi artık kimseyi ikna etmiyor" dedi.

ŞİMDİ İCRAAT ZAMANI

Şehre hizmet üretemeyenlerin, İzmir'in gerçek sorunlarını gündeme taşıyan isimlere saldırmasının siyasi bir tükenmişlik olduğunu dile getiren Saygılı, "Her sıkıştığında 'kredimiz verilmedi, onaylanmadı' bahanesine sığınan Cemil Bey'e de net cevap bugün bir kez daha verilmiştir. İzmir trafiğini rahatlatacak Ege Mahallesi-Mürselpaşa kavşak genişletme ve köprülü kavşak projesi için, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda yer alan 38 milyon Euro tutarındaki Dünya Bankası tarafından sağlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız garantisinde İller Bankası kredisine ilişkin imza yetkisi, bugün Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınmıştır.



Şimdi soruyoruz: Bu süreçte emeği olan AK Parti'ye teşekkür etme cesaretini gösterebilecek misiniz? İddia ettiğiniz gibi bir engelleme söz konusu olmadığının bugün ispatı gerçekleşmiş oldu. Gerçekler ortadayken algı siyasetiyle vakit kaybetmenin kimseye faydası yoktur. Artık yapılması gereken bellidir: Vakit kaybetmeden işe başlayın! Felç noktasına gelen kent trafiğine nefes aldıracak bu projeyi bir an önce tamamlayın. Ayrıca diğer etaplara ne zaman başlanacağını da kamuoyuna açık ve net bir şekilde açıklayın" çıkışında bulundu.