  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzun süredir kayıptı! Meral Akşener’in son görüntüsü gündem oldu Yerel seçimlerin iptali istenmişti... YSK'dan CHP'li üyenin talebine cevap Kılıçdaroğlu CHP’deki yozlaşmış yapıya son verecek mi? Partiyi korku ve rant düzeninden kurtarabilecek mi? İzmir'de CHP’nin 'engelleniyoruz' algısı resmen çöktü! Atatürk bile CHP’den çok çekti! Salih Tuna’dan CHP analizi ‘İran’ın taleplerini kabul etmekten başka şansı yok’ Yenilgiye doymadı MİT'ten Suriye'de büyük operasyon! Çok sayıda tutuklama var Kurban ticaret değil ibadettir Faşistler 19 Mayıs bahanesiyle linç etmişlerdi! Eleştirilere muazzam cevap: Sadece Muhammed Mustafa’ya benzemeye çalışıyorum Fenerbahçe'de olay iddia! 'Aziz Yıldırım adaylıktan çekilecek!'
Siyaset İzmir'de CHP’nin 'engelleniyoruz' algısı resmen çöktü!
Siyaset

İzmir'de CHP’nin 'engelleniyoruz' algısı resmen çöktü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İzmir'de CHP’nin 'engelleniyoruz' algısı resmen çöktü!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cemil Tugay ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin “hükümet tarafından engelleniyoruz” açıklamalarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden geçen 38 milyon euroluk kredi yetkisini örnek göstererek yanıt verdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Cemil Tugay ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin “hükümet tarafından engelleniyoruz” açıklamalarına, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden geçen 38 milyon euroluk kredi yetkisini örnek göstererek yanıt verdi.
Saygılı, İzmir'in kronikleşen sorunları üzerinden sert eleştirilerde bulunarak, "Yıllardır aynı mazeretlerin arkasına sığınarak İzmir'i çözümsüzlüğe mahkûm eden CHP'nin; körfezin kokusunu, kilitlenen trafiği, köstebek yuvasına dönen yolları unutturmak için sürekli polemik üretmesi artık kimseyi ikna etmiyor" dedi.

 

ŞİMDİ İCRAAT ZAMANI

Şehre hizmet üretemeyenlerin, İzmir'in gerçek sorunlarını gündeme taşıyan isimlere saldırmasının siyasi bir tükenmişlik olduğunu dile getiren Saygılı, "Her sıkıştığında 'kredimiz verilmedi, onaylanmadı' bahanesine sığınan Cemil Bey'e de net cevap bugün bir kez daha verilmiştir. İzmir trafiğini rahatlatacak Ege Mahallesi-Mürselpaşa kavşak genişletme ve köprülü kavşak projesi için, 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'nda yer alan 38 milyon Euro tutarındaki Dünya Bankası tarafından sağlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız garantisinde İller Bankası kredisine ilişkin imza yetkisi, bugün Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınmıştır.

 


Şimdi soruyoruz: Bu süreçte emeği olan AK Parti'ye teşekkür etme cesaretini gösterebilecek misiniz? İddia ettiğiniz gibi bir engelleme söz konusu olmadığının bugün ispatı gerçekleşmiş oldu. Gerçekler ortadayken algı siyasetiyle vakit kaybetmenin kimseye faydası yoktur. Artık yapılması gereken bellidir: Vakit kaybetmeden işe başlayın! Felç noktasına gelen kent trafiğine nefes aldıracak bu projeyi bir an önce tamamlayın. Ayrıca diğer etaplara ne zaman başlanacağını da kamuoyuna açık ve net bir şekilde açıklayın" çıkışında bulundu.

CHP Kurultayı soruşturmasında 13 şüpheli gözaltında
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 şüpheli gözaltında

Gündem

CHP Kurultayı soruşturmasında 13 şüpheli gözaltında

Kılıçdaroğlu CHP'de temizlik başlatıyor: Tarihin en büyük arınma süreci
Kılıçdaroğlu CHP'de temizlik başlatıyor: Tarihin en büyük arınma süreci

Gündem

Kılıçdaroğlu CHP'de temizlik başlatıyor: Tarihin en büyük arınma süreci

Atatürk bile CHP’den çok çekti! Salih Tuna’dan CHP analizi
Atatürk bile CHP’den çok çekti! Salih Tuna’dan CHP analizi

Gündem

Atatürk bile CHP’den çok çekti! Salih Tuna’dan CHP analizi

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Engelleniyoruz deneyin.parayi yedik,saçtik savurduk hizmete kalmadi deyinde millet inansin...Allah cc dan,kuldan utanmazlar...

hasel

ENGELLENİYORUZ algısı,bütün CHP belediyelerinde ve şahıslarında var.ADETA,kökleşmiş.Bizim belediyeler iş bilmiyor diyemiyorlar ve engelleniyoruz şeklinde ALGI oluşturuyorlar.Ülkemiz çapındaki chp belediyelerin vazgeçmedikleri davranış ve söylem TÜRÜ.Vakti gelende bu millet,artık sizi tanıyoruz,hadi YÜRÜ,YÜRÜ diyecek.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23