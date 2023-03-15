İzmir'de CHP'li belediye skandalı! Depreme rağmen eğlence düzenleyecekler!

Türkiye 6 Şubat'ta yaşadığı asrın felaketinin ardından on binlerce insanını kaybederken ve felaketin yaraları hala sarılmaya çalışılırken İzmir Büyükşehir Belediyesi, eğlencelere başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat'taki depremin ardından ertelenen İktisat Kongresi, bugün başlıyor.

6'lı Masa'daki parti liderlerinin de katılarak siyasi şova dönüştürüleceği kongrede düzenlenen konserler ise, tepki çekti. 14 Mayıs'ta yapılacak seçim kampanyasının bile müzik yayınsız yapılırken Büyükşehir Belediyesi'nin büyük felaketin üzerinden 40 gün bile geçmemişken düzenlediği konserler, "Bu neyin eğlencesi?" sorusunu gündeme getirdi.

KARSU İLE AÇILACAK

15-21 Mart arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin açılışı, Karsu ile yapılacak. Karsu, 14.00'te Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde dinleyicilerle buluşacak.

Konser, 'İktisat Kongresi' uygulaması üzerinden veya İzmirTube üzerinden izlenebilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kongre katılımcılarını şarkı ve türkülerle eğlendirmeye devam edecek.

KONSERLER DÜZENLENECEK

KONGRENİN ilk gününe İrlandalı aktivist şarkıcı Bob Geldof yer alacak. İkinci günün akşamı ise, Melike Şahin şarkılarıyla katılımcıları eğlendirecek. Altıncı günde ise, Rus sanatçı Evgeny Grinko sahne alacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kongrenin 7. ve son gününde ise Kardeş Türküler Grubu sahne alacak. Kongre programında bu 3 konserin Bir Kira Bir Yuva Kampanyasına destek için düzenlendiği kaydedildi.