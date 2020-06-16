  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de cep telefonu hırsızlığı zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 00:28:51 -
İzmir'de cep telefonu hırsızlığı zanlısı tutuklandı

İZMİR(AA) - İzmir'in Urla ilçesinde mağazadan cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Necati Cumalı Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iletişim mağazasında satışa hazır telefonun kaybolması üzerine dükkan sahibi Orçun Kaylak, güvenlik kamerası görüntülerini izledi.

Görüntülerde bir kadının cep telefonunu çaldığını gören Kavlak, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri şüphelinin C.D. (31) olduğu tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu Gültepe'de yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı