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İzmir'de can pazarı! Dehşeti yaşadılar

Facia gibi bir trafik kazası yaşandı. İZSU’ya ait bir vinç, şehir içi minibüsüne arkadan çarparken 16 kişi yaralandı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:01
İzmir'de can pazarı! Dehşeti yaşadılar

Olay, saat 15.30 sularında Menderes’te meydana geldi. İddiaya göre, 35 M 9511 plakalı Menderes-Semt Garajı hattında çalışan bir minibüs, yolcu almak için durduğu sırada İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi)'ya ait bir vinç duramadı ve minibüse arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle minibüste bulunan bazı yolcular kamyon ile minibüs arasında sıkışırken, olayı gören diğer sürücüler hemen sağlık görevlilerine haber verdi. Savaş alanına dönen olay yerine çok sayıda ambulans, AKS ekipleri ve itfaiye görevlileri de sevk edildi. Sıkışan yolcular dışarıya çıkarılırken, yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza sırasında minibüste öğrencilerin de bulunduğu öğrenilirken, yine olay sırasında minibüste bulunan bir bebek de araçtan sağ olarak çıkarıldı. İtfaiye ekipleri sıkışan yolcuları çıkarmak için büyük bir uğraş verdi. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanede devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 18:01
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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