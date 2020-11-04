İzmir son durum | 30 Ekim Cuma günü 14.51’de merkez üstü Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 şiddetinde bir deprem yaşandı. Peki, İzmir’de enkaz çalışmaları bitti mi? | Enkaz çalışmaları ne zaman biter? | Enkazda vatandaş kaldı mı? | Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını bitirdi mi?

İzmir'de çalışmalar bitti mi? | İzmir'de yeni evler ne zaman yapılır?

İzmir’de yaşanana depremde 17 bina yıkıldı. Vatandaşlar arama kurtarma çalışmalarının ne durumda olduğunu merak ediyor. Konu hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gelinen noktayla ilgili açıklama yaptı. Kurum, "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kurum, “17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım” diye konuştu.

TOKİ'nin en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacağını açıklayan Kurum, "1 yıl içinde de konutları teslim edeceğiz" dedi.