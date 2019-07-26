İzmir'de büyük yangın! Ekipler seferber oldu İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir''in Bornova ilçesinde bir fabrikaya ait palet deposunda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Fabrika alev alev yanıyor Bornova ilçesi Pınarbası semtinde bir fabrikaya ait palet deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Barınaktaki hayvalar tahliye edildi Ekipler yangına müdahale ederken, yan tarafta bulunan Bornova Belediyesi'nin sokak hayvanları barınağındaki hayvanlar da tahliye edildi..

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