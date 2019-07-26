İzmir'de büyük yangın! Ekipler seferber oldu
İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.26 Temmuz 2019 Cuma 10:35
İzmir''in Bornova ilçesinde bir fabrikaya ait palet deposunda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Fabrika alev alev yanıyor
Bornova ilçesi Pınarbası semtinde bir fabrikaya ait palet deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Barınaktaki hayvalar tahliye edildi
Ekipler yangına müdahale ederken, yan tarafta bulunan Bornova Belediyesi'nin sokak hayvanları barınağındaki hayvanlar da tahliye edildi..
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