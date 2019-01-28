0553 313 94 23

İzmir'de büyük yangın

İzmir'in Menemen ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın başka bir fabrikaya sıçradı. Alevlerin kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği olay yerine onlarca itfaiye aracı sevk edildi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 22:59
İzmir'de büyük yangın

Alınan bilgiye göre, Ulukent Sanayi Bölgesi 10006 Sokak'taki naylon ve kağıt geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tesisin yanındaki otomotiv yedek parça, mobilya ve plastik tesislerine de sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaymakamdan açıklama 

Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Özkaynak, yangının kontrol altına alındığını, olayda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını söyledi.

Yangın hasara neden oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 22:59
  1. Yangın
  2. İzmir
  3. 3.SAYFA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan Zenit'e Artem Dzyuba için tam 11 milyon Euro!
    1. Galatasaray'dan Zenit'e Artem Dzyuba..
    2. Trump, "Birliğin Durumu" konuşmasını 5..
    3. Spartak Moskova'dan Galatasaray'a kötü..
    4. Savaş bölgelerinde gıda krizi büyüyor
    5. IKBY güçleri PKK yanlısı gösteriye..
    6. Yemen'de bombalı saldırı: 6 ölü, 20..
    7. ABD'den Venezuela devlet petrol..
    8. Şair Ziya Osman Saba, 62 yıl önce..
    9. ABD ile Taliban barış taslağının..
    10. ABD'den Venezuela ordusuna şok çağrı!
    11. Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı..
    12. "Trump'ın seyahat yasağının..
    13. Mursi'nin avukatı vefat etti
    14. Anayasa Mahkemesi Başkanlığına..
    15. Guaido’dan Venezuela’nın yurt dışı..
    16. GÜNCELLEME - ABD'den Venezuela devlet..
    17. GÜNCELLEME - CHP Eyüpsultan İlçe..
    18. Merkel'e Fulbright Uluslararası..
    19. Trump'tan misafirlerine Obama dedikodusu
    20. "Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz"
    Aziz Kocaoğlu duyurdu: Artık bitmiştir
    Aziz Kocaoğlu duyurdu: Artık bitmiştir
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'