  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bulun bu şerefsizi! "Filistinli kadınlar evime gelebilir" sözleriyle büyük tepki çekti

Darbecilerin anayasasına dokundurtmak istemiyor! Vesayete 'Özel' destek

Paralar hesaplara yatmaya başlayınca Cem Küçük hükümete sitem etti: Bu haksızlık

Bu manşetler yalan çıktı! Yalan rüzgârı sahipsiz kaldı

Arap ülkeleri bu berber kadar olamadılar "Amerikan tıraşı yapmıyoruz"

Bu kareyle duyurdular! İsrail ordusu Gazze'deki parlamento binasını işgal etti

Hükümetten akaryakıt fiyatlarıyla ilgili olay karar! Gelişmeyi duyan saat 00.01'i bekledi

Netanyahu’ya söz geçiremeyen İsrailliler şimdi de bunu yaptı “Bring them home now”

Uyuz hastalığı salgın boyutuna ulaştı! Kliniklerdeki vaka oranı yüzde 25 seviyesinde

Elon Musk’tan 2. Çıkış Avrupa iç savaşa gidiyor
Gündem İzmir’de Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç merdiven boşluğuna düştü
Gündem

İzmir’de Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç merdiven boşluğuna düştü

Yeniakit Publisher
2023-11-14 14:10:00 -
İzmir’de Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç merdiven boşluğuna düştü

İzmir’de Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın, tadilatı devam etmekte olan müştemilatının kontrolünü yaptığı esnada koruyucu zemin plakanın yerinden oynaması sonucu merdiven boşluğuna düştüğü ve başkanın her iki bacağında da kırık meydana geldiği öğrenildi

Buca Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Belediye Başkanımız Sayın Erhan Kılıç, 13 Kasım 2023 günü saat 22.00 sularında evinin bahçesinde tadilatı devam etmekte olan müştemilatının kontrolünü yaparken, koruyucu zemin plakanın yerinden oynaması nedeni ile merdiven boşluğuna düşerek kaza geçirmiştir. Kaza sonucu başkanımızın her iki bacağında da kırık meydana gelmiştir. Başkanımızın tedavisi devam etmekte olup , sağlık durumu gayet iyidir. Gelişmeleri düzenli olarak hemşehrilerimiz ve kamuoyu ile paylaşılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Buca Belediyesine ait binaya silahla ateş edildi
Buca Belediyesine ait binaya silahla ateş edildi

Aktüel

Buca Belediyesine ait binaya silahla ateş edildi

CHP’li Buca Belediyesi’ne yolsuzluk baskını: 11 gözaltı
CHP’li Buca Belediyesi’ne yolsuzluk baskını: 11 gözaltı

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’li Buca Belediyesi’ne yolsuzluk baskını: 11 gözaltı

CHP'li Buca Belediyesi'nin yolsuzluk skandalında yeni gelişme!
CHP'li Buca Belediyesi'nin yolsuzluk skandalında yeni gelişme!

Gündem

CHP'li Buca Belediyesi'nin yolsuzluk skandalında yeni gelişme!

{relation id:1507400 slug:'buca-belediyesine-ait-binaya-silahla-ates-edildi'}

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23