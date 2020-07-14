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Aktüel

İzmir'de boşandığı eşinin bıçakla yaraladığı kadın öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:09:32 -
İzmir'de boşandığı eşinin bıçakla yaraladığı kadın öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde, boşandığı eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.D. (37), çalıştığı iş yerine gittiği boşandığı eşi Sultan K. (32) ile tartışmaya başladı.

Sultan K'yi bıçakla yaralayan E.D. olay yerinden kaçtı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince Seferihisar Nejat Hepkon Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Sultan K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.


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