İzmir'de borç gırtlağa dayandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin borcu Nisan-Temmuz döneminde 1 milyar TL’ye yakın artış gösterdi. Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminden 17 milyar 304 milyon TL borç ile koltuğu devralan Başkan Cemil Tugay’ın 4 aylık döneminde bu borç 18 milyar 277 milyon TL’ye çıktı.

Kent Ege yazarı Metin Biniş’in CİMER aracılığı ile edindiği bilgiye göre; 12.02.2024 tarihli cevapta, Tunç Soyer belediyeyi 2 milyar 350 milyon 645 bin TL’si İç Borç, 14 milyar 953 milyon 363 bin TL’si Dış Borç olmak üzere toplam 17 milyar 304 milyon 009 bin TL ile devretti.

Bu kez de Cemil Tugay döneminde borcun son durumu soruldu. 23.08.2024 tarihli cevabi yazıda, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Şirketlerinin 2024 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 3.176.372.851,43 TL anapara iç borcu ve 15.100.895.061,64 TL anapara dış borcu olmak üzere toplam 18.277.267.913,07 TL anapara borcu bulunmaktadır.” denildi.

Dört aylık Tugay döneminde 825 milyon727 bin TL’si İç Borç, 147 milyon 531 TL’si Dış Borç olmak üzere toplam 973 milyon 258 bin TL borcun arttığı görülüyor.