  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İzmir’de birbirini bıçaklayan kardeşlerden biri öldü
Aktüel

İzmir’de birbirini bıçaklayan kardeşlerden biri öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:58:48 -
İzmir’de birbirini bıçaklayan kardeşlerden biri öldü

İZMİR (AA) - İzmir’in Buca ilçesinde, birbirlerine bıçakla saldıran iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Kozağaç Mahallesi'nde aynı evde yaşayan kardeşler Cumhur ve Hikmet V. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kardeşler birbirlerine bıçakla saldırdı. Kolundan yaralanan Hikmet V, durumu ablasına bildirdi.

Ablanın haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cumhur V, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İki kardeşin sürekli kavga ettikleri, Hikmet V’nin daha önce de kardeşini yaralaması nedeniyle 2 yıl hapis cezası aldığı ve cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!
Gündem

Alparslan Kuytul'dan bir skandal daha!

15 Temmuz'u bir proje olarak tarif edip, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainleri de 'kandırılmış saf Müslümanlar' olarak tanımlaması ile ..
Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti
Dünya

Azerbaycan, Rusya'nın teklifini kabul etti

Rusya Lideri Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin Azerbaycan ve Ermenistan'a yaptığı görüşme talebi iki ülke tarafından..
Paşinyan çaresizliği! Yasak getirdi
Dünya

Paşinyan çaresizliği! Yasak getirdi

Azerbaycan karşısında çaresiz kalan Ermenistan hükümeti kısıtlamalara başladı. Ermenistan'da Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetiminin savunma ..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay