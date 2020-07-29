  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir'de bir mekana pompalı tüfekle ateş açan kişi darbedildi

Yeniakit Publisher
2020-07-29 07:38:10 -
İzmir'de bir mekana pompalı tüfekle ateş açan kişi darbedildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir mekana pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra darbedilen kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir mekanda oturan Serkan A, yanındaki kadına baktıkları iddiasıyla diğer müşterilerle tartıştı.

Serkan A, bir süre sonra 35 AKC 876 plakalı otomobiline giderek bagajda bulunan pompalı tüfeği aldı.

Önce havaya ateş açan Serkan A, sonrasında mekana doğru birkaç el ateş etti.

Aracına geri döndüğü sırada mekanda ve çevrede bulunanlar Serkan A'yı darbetti.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırılan Serkan A, tedavisinin ardından emniyete götürüldü.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı