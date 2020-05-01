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Aktüel

İzmir'de bir kişiyi evinde gasbeden zanlılar gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:23:17 -
İzmir'de bir kişiyi evinde gasbeden zanlılar gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişiyi elleri ve ayaklarını bağlayarak evinde gasbettiği iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Ayrancılar Mahallesi'nde M.İ'nin evine giren ve kimlikleri tespit edilemeyen şüpheliler, M.İ'nin ellerini, ayaklarını bağlayıp 7 bin 300 lira, iki cep telefonu ve kredi kartlarını gasbetti.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu zanlıların kimlikleri tespit edildi.

Zanlıların ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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