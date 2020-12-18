İzmir'de bir evin kapısında bulunan 3 günlük bebek hastaneye kaldırıldı
İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde bir evin sokak kapısına bırakıldığı belirtilen 3 günlük bebek, tedavi altına alındı.
Merkez Mahallesi'ndeki Yener Caddesi'nde oturan Suriye uyruklu E.S. ile S.S, sokak kapılarına bebek bırakıldığını belirterek polisi aradı.
Eve gelen sağlık ekiplerinin İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdüğü bebek tedavi altına alındı.
Cinsiyetinin erkek olduğu anlaşılan bebeğin 3 gün önce dünyaya geldiği ve sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.