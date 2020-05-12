  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzmir’de bir doktor daha korona virüsü kurbanı

İzmir’de, İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 16:28:15 -
İzmir’de bir doktor daha korona virüsü kurbanı

İzmir’de, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Berkan Dingiloğlu korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.


İzmir Tabip Odası üyesi ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Galip Berkan Dingiloğlu’nun korona virüsü testi pozitif çıkmıştı. Dr. Galip Berkan Dingiloğlu’ndan acı haber geldi. İzmir Tabip Odası, 64 yaşındaki doktorun hayatını kaybettiğini duyurdu. Dr. Galip Berkan Dingiloğlu’nun ölümü sağlık camiasını yasa boğdu.



Daha önce 3 doktor yaşamını yitirmişti


İzmir’de daha önce de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde uzun yıllar doktorluk yapan Nihat Dayanıklı (70) ile bir ambalaj firmasında iş yeri hekimliği yapan Dr. Muharrem İdiz ve kardeşi Dr. Nuri İdiz korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı