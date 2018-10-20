AĞAÇ AŞ
0553 313 94 23

İzmir'de bir anlık hata ve ardından olanlar...

Karşıyaka ilçesinde, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 08:38
İzmir'de bir anlık hata ve ardından olanlar...

Kaza, saat 06.00 sıralarında İzmirKarşıyaka Yalı Mahallesi 1814 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bostanlı yönünden Nergis istikametine giden 62 yaşındaki Tuncer Çelik idaresindeki 35 KE 3349 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Demir bariyerleri aşarak Bostanlı Deresi'ne uçtu.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Çelik, otomobilinden kendi imkanları ile çıkarak durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çelik’in herhangi bir yara almadığını belirledi. Öte yandan, Çelik’in aracı vinç yardımı ile uçtuğu dereden çıkartıldı. 

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 08:38
  1. İzmir
  2. Kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da halk sandık başında
    1. Afganistan'da halk sandık başında
    2. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne..
    3. Aybaba sonuçtan memnun değil!
    4. İzmir'de akıl almaz kaza
    5. Donald Trump'ın damadına Kaşıkçı..
    6. Almanya'dan Suudilere 417 milyon..
    7. Derdiyok'tan olay sözler: Eleştirilere..
    8. Trabzonspor-Erzurumspor ilk kez..
    9. Fenerbahçe durmak bilmiyor! 3'te 3 yaptı
    10. Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman saat..
    11. İzmir'de bir anlık hata ve ardından..
    12. Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman..
    13. KYK borç erteleme nasıl ve nereden..
    14. Fethiyespor-Kahramanmaraşspor maçı..
    15. Can simidi ve ekmekle bu halde bulundu
    16. Diriliş Ertuğrul yeni 122 bölüm..
    17. Suudi Arabistan konsolosluk aracında..
    18. Ara Güler'in cenazesi nereden..
    19. Dehşet eviyle ilgili şok iddia..
    20. 34 CC 1865'te önemli kanıtlar bulundu
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Koç’un zorbalığına inceleme
    Koç’un zorbalığına inceleme

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"