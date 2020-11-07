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Gündem İzmir'de binaları hasarlı olanlara kira yardımı ne zaman yapılacak?
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İzmir'de binaları hasarlı olanlara kira yardımı ne zaman yapılacak?

İzmir kira yardımı | İzmir kaç bina yıkılacak? 30 Ekim’de Ege Denizi açıklarında 6,6 şiddetindeki bir deprem yaşandı. Bu depremde 114 vatandaşımız yaşamını yitirdi. İzmir’de 17 bina yıkıldı, onlarcası ise hasar gördü. Hasar gören binalar boşaltıldı. Vatandaşlar kira yardımı alıp almayacaklarını merak ediyor. İzmir kira yardımı nasıl alınır? | İzmir kira yardımı ne zaman ödenecek? | İzmir kira yardımı kaç lira?

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:58:00 -
İzmir'de binaları hasarlı olanlara kira yardımı ne zaman yapılacak?

İzmir kira yardımı al | İzmir kira yardımı ne kadar? | İzmir’de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem onlarca binanın hasar almasına yol açtı. İzmir’de yüzlerce aile evsiz kaldı. Peki, İzmir’de deprem yardımları başladı mı? | İzmir kira yardımı başladı mı?

İzmir'de binaları hasarlı olanlara kira yardımı ne zaman yapılacak?

İzmirli vatandaşlar kira yardımı ödemelerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İzmir7deki hasarlı binalar ve kira yardımı hakkında konuşan Bakan Kurum, “Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır. 857 okulda hasar tespiti yapıldı. 5 okul ağır, 18'i orta hasarlı. Bu okullardaki öğrenciler mahalledeki en yakın okula transfer edilecek. Tespiti yapılan ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık bina sayısı 309'a, 4 bin 425 bağımsız bölüme ulaştı. 5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz" dedi.

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