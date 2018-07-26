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İzmir'de bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:35
İzmir'de bıçaklı kavga: 1 kişi öldü

Emirler Caddesinde A.S. (32) ve Hasip Kurşun (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kurşun bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurşun, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili A.S. gözaltına alındı.

Kavganın ardından aynı cadde ve 2378. Sokak'ta yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında A.S'nin evi ve çalıştığı bakkalın yandığı belirlendi.

Polis, şüphelinin evi ve çalıştığı bakkal dükkanının kundaklandığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 11:35
  1. 1 ölü
  2. BIÇAKLI KAVGA
  3. İzmir
  4. kundaklama şüphesi

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