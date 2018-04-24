İzmir'de beton mikseri 2 işçiyi ezdi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Kelebek Barajı'nda çalışmalar devam ederken bir facia yaşandı. İşçilileri ezen beton mikseri, 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, Horzum Yaylası'nda inşaatı devam eden Kelebek Barajı'nda çalışan işçiler Nuri Aygören ile İhsan Şahin'e, A.D'nin kullandığı beton mikseri çarptı.

İşçiler olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü A.D. gözaltına alındı.