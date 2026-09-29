İzmir'de balkondan düşen Aylin Güler: "Beni bacaklarımdan tutup balkondan aşağıya attı"

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 11 Mart'ta 4'üncü kattaki bir dairenin balkonundan düşerek ağır yaralanan Aylin Güler (30), kendisini attığı öne sürülen eşi Okan Güler (34) ile 2 kişinin yargılandığı davanın 29 Eylül'de görülen ilk duruşmasında "Tartışma çıkınca beni bacaklarımdan tutup balkondan aşağıya attı" dedi. Tutuklu sanıklar ise suçlamaları reddederek Aylin Güler'in intihara kalkıştığını iddia etti.

Olay, Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak'ta saat 08.00 sıralarında yaşandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi; ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aylin Güler, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çiftin boşanma aşamasında olduğu, eşinden şiddet gördüğünü belirterek şikayetçi olan Aylin Güler'in bir süre önce babasının evine döndüğü belirtildi. Çiftin polise daha önce de defalarca başvurduğu, kızlarının bu nedenle geçici süreyle devlet korumasına alındığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında Okan Güler ile olayda birlikte hareket ettikleri iddia edilen Atılım Ekren (42) ve Emine Acar Ekren (48) gözaltına alınıp tutuklandı.

Üç sanık için de ağırlaştırılmış müebbet istendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede, Okan Güler için 'kasten öldürmeye teşebbüs suçunun tasarlayarak işlenmesi' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Okan Güler hakkında ayrıca 'iştirak halinde nitelikli ısrarlı takip' suçundan 2 yıla kadar, 'silahla birden fazla kişi tarafından birlikte eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıla kadar, 'silahlı yağma' suçundan 15 yıla kadar, 'eşe karşı basit yaralama' suçundan 1 yıla kadar ve 'birlikte silahlı yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis istendi.

İddianamede Atılım Ekren hakkında 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirakten' ağırlaştırılmış müebbet, 'cebir ve hile ile silahla birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna iştirakten' 7 yıla kadar ve 'iştirak halinde ısrarlı takip' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Emine Acar Ekren için ise 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Okan Güler'den intihar savunması

İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra Aylin Güler ve taraf avukatları katıldı. İlk sözü alan Okan Güler, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Eşinden 3,5 ay haber alamadığını, onu polis karakolunun önünde görünce takip ettiğini ve kızının çocuk esirgeme kurumuna götürüldüğünü öğrendiğini anlatan Güler, ortak arkadaşların araya girmesiyle diğer sanıkların evine gittiklerini, çıkan tartışmada Aylin Güler'in biber gazı sıktığını, kendisinin de tokat attığını söyledi.

Okan Güler ifadesini şöyle sürdürdü: "Yanımda silah ve bıçak yoktu. Yine tartışmaya başladık. Sigara içmek için Atılım ile birlikte balkona çıktı. Ben de tuvalete gittim. Sonra Emine, 'Aylin intihar etti koş' diye bağırdı. Atılım balkon eşiğinin oradaydı. Aylin'i yerde yatarken gördüm, düşerken görmedim."

Söz verilen diğer tutuklu sanıklar da suçlamaları reddetti; Aylin Güler'in intihar girişiminde bulunduğunu savunarak tahliyelerini istedi.

'Okan'ı 56 kez emniyete şikayet ettim'

Aylin Güler ise duruşmada şunları söyledi: "'Her şey güzel olacak' diye sürekli umut veriyordu. Okan'ı 56 kez emniyete şikayet ettim. Annemi de öldürmekle tehdit etti. Beni, onu aldatmakla suçluyordu." Güler, bir gece telefonla aranıp kendisine "Gelmezsen kızı öldüreceğim" denildiğini de aktardı.

Atılım Ekren'in, çocuk esirgeme kurumundaki kızını alması için aracı olduğunu, buluşmaya gittiğinde Okan Güler'in de orada bulunduğunu anlatan Aylin Güler, tartışma çıkınca eşinin kendisine çok sayıda tokat attığını, bunun üzerine biber gazı sıktığını, ardından Atılım Ekren'in evine götürülerek dövüldüğünü söyledi. Kendisine "Seni bu evden çıkarmayacağım" denildiğini belirten Güler, sözlerini "Atılım ve Okan balkona sigara içmeye çıkmıştı. Ben de çıktım. Tartışma çıkınca beni bacaklarımdan tutup balkondan aşağıya attı" diye tamamladı.

Tanık olarak dinlenen çiftin çocuğu, babasının annesine fiziki şiddet uyguladığını söyledi. Aylin Güler'in annesi E.K. de kızının sistematik biçimde sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldığını dile getirdi.

Savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve sanıkların tutukluluğunun sürmesine hükmederek duruşmayı erteledi.