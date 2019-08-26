İzmir'de balkonda otururken başından vurulan kadın ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'de evinin balkonunda otururken silahla başından vurulan kadın ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Evinin balkonunda oturan Meryem U. (23) kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine başından yaralandı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen H.Ç. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meryem U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.