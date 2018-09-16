THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

İzmir'de aynı yerde peş peşe kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Bayraklı ilçesinde, aynı yerde peş peşe meydana gelen biri zincirleme, 2 ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi de yaralandı.

16 Eylül 2018 Pazar 10:29
İzmir'de aynı yerde peş peşe kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Bornova'dan Karşıyaka yönüne giden Fırat Taştan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Taştan ve yanındaki Hakan Yılmaz yaralandı.

Kısa süre sonra aynı yerden geçmekte olan Erkan Emre yönetimindeki cip, aynı yöne giden Selman Uysal yönetimindeki kamyona, ardından da Şevket Avcı yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada cipte bulunan Salih Sızı öldü, sürücü Erkan Emre ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi ağır yaralandı.

4 yaralı, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan cip sürücüsü Erkan Emre ile aynı araçtaki kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Ankara Caddesi'nin Konak yönü, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 10:29
  1. Ankara
  2. izmir
  3. bayraklı
  4. trafik kazası
  5. ölü
  6. yaralı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    57 yıl önce cuntacılar tarafından idam edildiler! Başkan Erdoğan'dan 'Menderes' mesajı
    1. 57 yıl önce cuntacılar tarafından idam..
    2. TİGEM’e içkici müdire atandı
    3. Turuncu listedeki terörist öldürüldü
    4. Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı..
    5. Bıçakla yaralanan vatandaş, yürüyerek..
    6. Süresiz nafaka ikinci evliliği de..
    7. AK Parti İstanbul ve Ankara büyükşehir..
    8. Burdur'da feci kaza! Otomobilin motoru..
    9. 1634 yıllık tarihi Taşköprü'yü, sprey..
    10. "Çocuklarımız ilk derse uykulu ve aç..
    11. Erdoğan: Tarihi değişikliğe..
    12. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlü Ayşe..
    13. Soluduğumuz havanın kalitesi daha da..
    14. AK Parti İBB adayı belli oldu mu?..
    15. Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi'nde..
    16. Galatasaray - Lokomotiv Moskova..
    17. AK Parti'nin İBB adayı Süleyman Soylu..
    18. Başkanlık sistemine niye geçtik? İçki..
    19. Cerablus'ta bombalı saldırı! 10 yaralı
    20. Güçlü Türkiye’den güçlü MİT doğdu
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”
    Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"
    Müslümanlara skandal taahhüt! "Oğlum cumaya gitmeyecek"