İzmir'de aynı yerde peş peşe kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Bornova'dan Karşıyaka yönüne giden Fırat Taştan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Taştan ve yanındaki Hakan Yılmaz yaralandı.

Kısa süre sonra aynı yerden geçmekte olan Erkan Emre yönetimindeki cip, aynı yöne giden Selman Uysal yönetimindeki kamyona, ardından da Şevket Avcı yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada cipte bulunan Salih Sızı öldü, sürücü Erkan Emre ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi ağır yaralandı.

4 yaralı, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan cip sürücüsü Erkan Emre ile aynı araçtaki kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Ankara Caddesi'nin Konak yönü, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.