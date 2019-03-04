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İzmir'de artistik buz pateni heyecanı

- Hafta sonu gerçekleştirilecek Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası'nda 144 sporcu mücadele edecek

04 Mart 2019 Pazartesi 20:15
İzmir'de artistik buz pateni heyecanı


İZMİR (AA) - Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası, 9-10 Mart'ta İzmir'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nda 9 Mart Cumartesi günü başlayacak organizasyona, 6 kategoride 144 sporcunun katılacağı bildirildi.

İlk gün D1, D2, C1 ve C2 kategorilerinde mücadelelerin gerçekleştirileceği organizasyon, 10 Mart Pazar günkü A ve B kategorilerindeki yarışlarla tamamlanacak.


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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 20:15
  1. Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası
  2. buz pateni
  3. İzmir

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