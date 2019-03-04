İzmir'de artistik buz pateni heyecanı - Hafta sonu gerçekleştirilecek Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası'nda 144 sporcu mücadele edecek



İZMİR (AA) - Artistik Buz Pateni Ege Ümitler Şampiyonası, 9-10 Mart'ta İzmir'de gerçekleştirilecek. Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nda 9 Mart Cumartesi günü başlayacak organizasyona, 6 kategoride 144 sporcunun katılacağı bildirildi. İlk gün D1, D2, C1 ve C2 kategorilerinde mücadelelerin gerçekleştirileceği organizasyon, 10 Mart Pazar günkü A ve B kategorilerindeki yarışlarla tamamlanacak.



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