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Gündem İzmir'de arbede! CHP demek kriz demek
Gündem

İzmir'de arbede! CHP demek kriz demek

Yeniakit Publisher
2024-06-14 03:30:00 -

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli memurlar iş bıraktı.

Belediye yönetimi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması üzerine iş bırakan memurlar belediye binasında eylem yaptı.

Sendika temsilcileri ve memurlar, "Bize ekmek yoksa size huzur yok""Zafer direnen emekçinin olacak""Başkan nerede emekçiler burada""Sadaka değil toplu sözleşme""Emekçiler burada Cemil Tugay nerede?" sloganları attı.

Çevik kuvvet ekipleri, salon önünde güvenlik önlemleri aldı.

Memurların meclisin yapılacağı salona girmek istemesi üzerine gerginlik yaşandı.

Arbede yaşanan anlar kameralara yansıdı.
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