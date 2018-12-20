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İzmir'de antik kentte kaçak kazıya 6 gözaltı

İzmir'in Menderes ilçesi sınırlarında yer alan ve yöre halkının 'Kale' olarak adlandırdığı 1.nci derece sit alanı Notion Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis, kaçak kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

20 Aralık 2018 Perşembe 16:51
İzmir'de antik kentte kaçak kazıya 6 gözaltı

İzmir'de, Notion Antik Kenti'nde kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. 

İzmir İl Jandarma ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bugün rutin devriye görevi sırasında, Menderes'in kırsal Ahmetbeyli Mahallesi sınırları içinde yer alan ve yöre halkının 'Kale' olarak adlandırdığı 1.nci derece sit alanı Notion Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığını fark etti. Yapılan operasyonda, M.K., M.A. ve A.Y. dedektörle arama yapıp, bazı bölgeleri kazarken, C.K. ile L.Ç. çevreyi gözetlerken E.Ç. de antik kente geldikleri aracın başında beklerken yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişiden 4 el dedektörü, 4 kazma ve kürek; sit alanından çıkarılan Roma dönemine ait 19 bronz sikke, 3 kurşun ağırlık, 3 bronz çivi, 1 kurşun sapan taşı, 1 bronz ok ucu, 1 demir anahtar, amorf kurşun cüruf ele geçirildi. Ele geçirilen eserleri, Selçuk Müze Müdürlüğü yetkililerinin inceleyeceği belirtildi. Yakalanan 6 zanlının sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:51
  1. İzmir
  2. Notion Antik Kenti
  3. Kaçak kazı
  4. Kaçak kazı operasyonu

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