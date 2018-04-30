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İzmir'de ambulansla TIR çarpıştı: 1 kişi öldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde ambulansla tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:05
İzmir'de ambulansla TIR çarpıştı: 1 kişi öldü

Şehir merkezi istikametinden Bergama'ya seyreden Hazal Meral idaresindeki 35 HA 318 plakalı ambulans, İzmir Çanakkale yolu Çaltılıdere Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden F.A. yönetimindeki 22 KF 290 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, ambulansta bulunan acil tıp teknisyenleri sürücü Hazal Meral ve Sema Öksüz ile paramedik Esma Başkurt yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan Başkurt yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık personelleri Meral ve Öksüz'ün ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 08:05
  1. İzmir
  2. Çanakkale
  3. kaza

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